Появилось видео с места крушения самолета в Казахстане

В Сети появилось видео с места крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в Алма-Ате. По последним данным, в результате трагедии погибли 14 человек из 100 на борту.

На кадрах, опубликованных на YouTube, видна уцелевшая хвостовая часть самолета, а также обломки носовой части. Кроме того, можно рассмотреть разрушенное здание, в которое врезался лайнер, – ранее сообщалось, что воздушное судно рухнуло в районе жилого сектора, объявлена эвакуация.

Автор ролика эмоционально рассказывает о том, что на месте происшествия «уже много трупов». Она также говорит, что не хватает карет скорой помощи, чтобы перевезти всех пострадавших.

Между тем в аэропорт Алма-Аты прибыло большое число машин скорой помощи, передает РИА «Новости».

Шлагбаумы в аэропорту открыты на въезд и выезд. По свидетельству очевидцев, пострадавших везли на каталках.

Fokker 100 – узкофюзеляжный среднемагистральный реактивный самолет, вмещающий до 107 пассажиров. Предназначен для выполнения коротких и средних рейсов. В разрабатываемой модели был удлинен фюзеляж на 5,51 метра что позволило увеличить количество пассажиров до 107 человек взамен 85 человек в модели F28-4000. Из-за удлинения фюзеляжа была изменена механизация крыла для повышения подъемной силы на взлете и посадке. Производство самолетов этого типа завершилось в 1997 году, всего было произведено 283 воздушных судна.

Напомним, самолет казахстанской авиакомпании Bek Air с сотней человек на борту в пятницу вылетел из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнул в районе жилого сектора. Россиян на борту самолета не было. По последним данным, погибли 14 человек, 35 пострадали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных.

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