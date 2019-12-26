Путин пришел на предновогодний балет в Большой театр

Президент Владимир Путин пришел на торжественный вечер в Большой театр, где собрались представители общественности, члены правительства, Госсовета, заслуженные деятели искусства. Собравшимся представили балет Жоржа Бизе – Родиона Щедрина «Кармен-сюита» и балет Чайковского «Бриллианты».

Путин с удовлетворением отметил, что торжественная встреча Нового года снова проходит в Большом театре, где потрясающая музыка вкупе с неформальным общением создает праздничное настроение, передает РИА «Новости».

В обращении к собравшимся Путин заметил, что торжество проходит в той же атмосфере, что и в прошлом году.

«Многим такая встреча понравилась. Я понимаю, что все вы заняты, не хватает времени на посещение театра. Нас ждут прекрасные впечатления при просмотре шедевров мирового балета», – сказал Путин.

Президент отметил, что предновогодние дни полны надежды на новые успехи в новом году.

«Но все готовы неизменно работать на общее благо, на лучшую жизнь людей», – сказал он.

Путин пожелал присутствующим, чтобы год был успешным, и пожелал крепкого здоровья.

В первом отделении собравшимся представят балет Жоржа Бизе – Родиона Щедрина «Кармен-сюита», балет в одном действии на музыку П. И. Чайковского «Бриллианты» – во втором отделении.

Впервые торжественное новогоднее мероприятие с участием руководства страны прошло в Большом театре в декабре 2018 года. Раньше такие приемы проводились в Кремле, передает ТАСС.