Судебные приставы опровергли сообщения о задержании Навального

Следственные действия в московском офисе «Фонда борьбы с коррупцией» прошли в рамках уголовного дела, никто не задержан, сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

«Управлением ФССП России по Москве в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия в Фонде борьбы с коррупцией. При проведении следственных действий задержания не осуществлялись», – сообщили в ФССП, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что в офисе НКО в Москве проходят обыски, при этом сообщалось, что якобы задержан Алексей Навальный. Позже сам Навальный уточнил, что задержанных нет.