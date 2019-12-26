Посол в Австрии заявил о выгодности «Северного потока – 2»

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Австрия отлично видит свои выгоды от проекта «Северный поток – 2», поэтому настроена прагматично.

Любинский отметил, что американцы прямо и достаточно агрессивно пытаются диктовать европейцам свою волю, например, остановить строительство «Северного потока – 2» и заставить Западную Европу покупать свой сланцевый газ. Посол считает, что подобное поведение «не может не вызывать раздражения в Берлине, в Вене, во многих других столицах», передает РИА «Новости».

«Наши партнеры в Австрии, включая, разумеется, деловые круги, настроены прагматично и отлично видят свои интересы и выгоды. «Северный поток – 2» Австрии выгоден. Правительство страны уже неоднократно публично высказывалось в поддержку реализации проекта, и здесь рассчитывают на то, что строительство газопровода будет завершено в соответствии с существующей контрактной основой», – уточнил он.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что несмотря на введенные Вашингтоном санкции, газопровод «Северный поток – 2» будет достроен.

Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Северного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

В Минпромторге заявили, что российские предприятия способны построить судно-трубоукладчик, однако необходимо оценить экономическую составляющую и потенциальную загрузку такой техники в долгосрочной перспективе.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2».

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