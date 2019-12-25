В России оценили необходимость строительства судна для укладки «Северного потока – 2»

Российские предприятия способны построить судно-трубоукладчик, однако необходимо оценить экономическую составляющую и потенциальную загрузку такой техники в долгосрочной перспективе, заявили в Минпромторге.

«Учитывая существующую производственно-технологическую базу, накопленный опыт при создании сложных объектов морской техники и научный задел в области гражданского судостроения отечественные предприятия судостроительной промышленности способны осуществить разработку и строительство техники подобного класса», – сообщила пресс-служба министерства, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что инициативы по созданию подобной узкоспециализированной дорогостоящей морской техники должны начинаться с оценки экономической составляющей проекта, а именно потенциальной загрузки судна на долгосрочную перспективу.

Во вторник президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил, что ОСК готова спроектировать и построить судно-трубоукладчик для строительства морских газопроводов за 4,5-6 лет. В среднем речь идет о полутора-двух годах проектирования и трех-четырех годах строительства.

Напомним, в связи с новыми санкциями США швейцарская компания Allseas, которая укладывает трубы «Сверного потока – 2», объявила о приостановке строительства.

Газета ВЗГЛЯД писала, когда и в каком формате продолжится стройка «Северного потока – 2».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД