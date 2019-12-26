Россияне назвали главный скандал 2019 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в котором россияне назвали главный скандал, главные победы и главные международные события уходящего 2019 года.

Так, 7% участников опроса заявили, что скандалом года считают ситуацию с допингом. 4% респондентов ответили, что главными скандалами 2019 года считают проблему коррупции. При этом 68% затруднились дать ответ, передает РИА «Новости».

Напомним, 9 декабря исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.

Три главные победы 2019 года, которые назвали россияне: в фигурном катании (7%), в Сирии (5%) и запуск железнодорожной части Крымского моста (2%). 73% россиян затруднились ответить.

9% респондентов считают, что главным международным событием уходящего года является улучшение обстановки в Сирии. В первую тройку мировых событий также вошли выборы президента на Украине и встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского (по 3% соответственно). 74% россиян затруднились дать ответ.

По мнению 4% опрошенных, главным событием в масштабах страны является введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста (4%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился методом телефонного интервью в ноябре-декабре 2019 года среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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