Свинка Пеппа засудила российского двойника

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25 декабря, среда  |  Последнее обновление — 23:35  |  vz.ru
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Как Газпром обойдет санкции против «Северного потока – 2»

Газпром может вернуть загрузку «Северного потока – 1» на полную мощностьФото: Patrick Pleul/Global Look Press
Газпром может необычным способом увеличить поставки газа в Европу в обход Украины и наперекор санкциям США, которые хотят поставлять в Европу свой СПГ. У России есть такая возможность, даже несмотря на приостановку строительства «Северного потока – 2». И опасения Украины, что она может потерять часть своего транзита в 2020 году, на этом фоне выглядят вовсе не беспочвенными.  Подробности...
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Русофобия не поможет Европе стереть из памяти роман с Гитлером

Посол Польши в Германии Юзеф Липски с Адольфом Гитлером в январе 1936-гоФото: szukajwarchiwach.gov.pl
Владимир Путин вновь обратился к теме начала Второй мировой войны. На расширенной коллегии Минобороны он осудил снос памятников советским воинам в Европе и назвал польского посла в Берлине в 1938 году, обещавшего поставить памятник Гитлеру в Варшаве, «сволочью и антисемитской свиньей». Президента возмущает желание Запада переложить ответственность за начало войны на Россию. Подробности...
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Россияне обогнали Запад по социальному оптимизму всего за 20 лет

Подавляющее большинство россиян оказались довольны своей жизньюФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Через несколько дней Россия отметит юбилей момента, когда Борис Ельцин передал ответственность за страну в руки Владимира Путина. По данным социологов, с 1999 года существенно выросло число россиян, удовлетворенных и жилищными условиями, и качеством питания, и образованием, и другими материальными и нематериальными благами. Что удивительно – за то же время самоощущение жителей Запада ухудшилось. Подробности...
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Разоблачение Джорджа Сороса выставляет его в глупом свете

Сорос стал злейшим врагом как минимум трех правительств – России, Венгрии и СШАФото: M. Popow/Imago/ТАСС
Скандального финансиста Джорджа Сороса вновь обвиняют в заговоре, причем против двух стран сразу − Украины и США. Наглость описываемых схем, в которые были вовлечены агенты ФБР, украинское руководство и американский Конгресс, поражает. И в то же время − бьет по имиджу «филантропа» и «гениального манипулятора» в самом неожиданном месте. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Украина первой признала республики Донбасса

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Если Украина не захочет восстанавливать территориальную целостность так, как это предусмотрено Минскими соглашениями, то встанет вопрос об исправлении исторической несправедливости. Когда и как – вопрос пока что несвоевременный. Подробности...
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Трансгендерная идеология уже добралась до России

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы не питаем ненависти к трансгендерам. Это просто люди, страдающие душевным расстройством. А вот властолюбивая тоталитарная идеология, которая использует их несчастье для манипуляции, не заслуживает ничего, кроме разоблачения и отвержения. Подробности...
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Внутриполитические итоги года огорчили пессимистов

Павел Данилин, политолог
Кремль внимательно смотрел на кандидатов. Отбирал тех, кто готов к новым управленческим практикам. К тем, кто готов к прямому диалогу, а не собирается запираться от избирателя за семью замками. Подробности...
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              Свинка Пеппа засудила российского двойника

              25 декабря 2019, 22:29

              Текст: Ольга Никитина

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              Британская Entertainment One UK, владелец прав на свинку Пеппу, выиграла суд о взыскании 33 млн рублей за изображение похожей свинки на детских конструкторах одного из крупнейших российских производителей игрушек, компании «Симбат».

              Как сообщил гендиректор компании Semenov & Pevzner (представляет Entertainment One UK в суде) Роман Лукьянов газете «Коммерсант», Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK и взыскал 32,9 млн рублей с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат».

              Entertainment One UK утверждала, что «Симбат» не покупал лицензию на свинку Пеппу, хотя использовал в своих конструкторах, которые продавались на «Беру» (принадлежит «Яндекс.Маркету»), именно этого персонажа. Ответчик в суде утверждал, что это была другая свинка.

              Лукьянов сообщил, что в качестве доказательств Entertainment One UK представила в суде сам конструктор, заключение эксперта и результаты опроса.

              «На моей памяти это крупнейшее взыскание из-за контрафакта для индустрии детских товаров, уж точно – для игрушек», – уточнил он.

              По информации «Коммерсанта», выручка ООО «Симбат» за 2018 год составила 6,5 млрд рублей, чистая прибыль – 62,5 млн рублей.

              В августе Entertainment One купила свинку Пеппу за 4 млрд долларов у производителя игрушек Hasbro.


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