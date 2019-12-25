Директор детсада объяснил появление ссылки на сайт проституток на портале учреждения

Появление на сайте детского сада «Вега» ссылки на сайт «Проститутки Воронежа» директор учреждения Иван Милованов объяснил тем, что копию ресурса создали злоумышленники для раскрутки «нехороших дел».

«Этот сайт не принадлежит детскому саду. Кто-то сделал копию и разместил нехорошую информацию. Также взломана группа «ВКонтакте» и даже на Facebook, там уже вбит чужой индекс. Это просто какие-то, видимо, прыщавые юнцы, которые занимаются раскруткой нехороших сайтов, нехороших вот этих дел. Они берут первый попавшийся, снимают копию и размещают свою информацию», – заявил директор в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что дело расследует Следственный комитет. «Я, как директор, не могу ничего сделать. Заявление в Роскомнадзор я подал, они переслали информацию на Петровку, 38», – сказал Милованов.

Настоящая страница детского сада размещена на сайте департамента образования.

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