Российский сухогруз сел на мель у берегов Турции

Российское судно, груженное подсолнечным жмыхом, село на мель в Мраморном море на западе Турции.

Инцидент произошел у населенного пункта Шаркей в провинции Текирдаг, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

На борту сухогруза находились 11 членов экипажа, их национальность не сообщается.

На место происшествия отправили расчеты береговой охраны и спасателей.

В декабре два груженных пшеницей сухогруза в портах «Азов» и «Ростов-на-Дону» сели на мель из-за сгона воды в реке Дон в Ростовской области.