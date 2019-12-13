Сухогрузы сели на мель из-за снижения уровня воды в реке Дон

Два груженных пшеницей сухогруза в портах «Азов» и «Ростов-на-Дону» сели на мель из-за сгона воды в реке Дон в Ростовской области.

«Оба судна сели на мель при отходе от причала. Попытки снять их с мели будут предприняты после того, как поднимется уровень воды, сейчас это делать небезопасно», – сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает «Интерфакс».

Уточняется, что в порту Ростова-на-Дону на мель сел сухогруз «Николай Кузнецов» под флагом Панамы, а в азовском порту – сухогруз «Volga 4007» под флагом островов Кука.

В пресс-службе отметили, что разлива нефтепродуктов нет, судовой ход не нарушен.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области столкнулись сухогруз и танкер.