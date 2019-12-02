Сухогруз и танкер столкнулись в Ростовской области

В Ростовской области столкнулись сухогруз и танкер, сообщил источник в оперативных службах региона.

«Сухогруз навалился на танкер при шлюзовании», – сказал собеседник ТАСС. По его словам, инцидент произошел в Усть-Донецком районе области.

«Теплоход следовал с грузом удобрения из Туркменистана на Украину. Он столкнулся с танкером, который шел из Туркменистана в Румынию с дизельным топливом. Всего на обоих судах находятся 24 человека», – добавил источник.

У теплохода во время столкновения образовалась трещина, танкер получил пробоину выше ватерлинии.

Разлива топлива пока не зафиксировано, но пока судоходный ход перекрыт.

«В течение дня планируется завершить восстановительные работы, после чего суда продолжат путь», – заключил собеседник.

Ранее в понедельник в астраханском порту загорелось иранское судно с древесиной на борту.