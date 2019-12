Умерла соавтор главной мелодии сериала «Друзья»

Американский композитор-песенник Элли Уиллис, которую в 1995 году номинировали на премию «Эмми» как соавтора песни "I'll Be There for You", заглавной темы к сериалу «Друзья», умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 72 лет.

Причиной смерти стала остановка сердца, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Variety.

Художник-мультипликатор и продюсер Пруденс Фентон, которую с Уиллис связывали долгосрочные отношения, сообщила, что композитор внезапно скончалась во вторник.

Уиллис получила известность как автор музыки к сериалам и песен для многих американских групп. За свою работу над темой к сериалу «Друзья» композитор была номинирована на премию «Эмми» в 1995 году.

Также она дважды становилась лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми» – за участие в работе над темой к сериалу «Полицейский из Беверли-Хиллз» и мюзиклом «Цветы лиловые полей».

В 2018 году она была принята в «Зал славы авторов песен».

В сентябре 2019 года сериалу «Друзья» исполнилось 25 лет. Он транслировался в различных странах мира, в том числе и в России. Всего с 1994 по 2004 год было снято 236 серий.

Главные роли в ситкоме исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.

Ранее на 83-м году жизни умер актер Рон Либман, исполнивший в «Друзьях» роль доктора Леонарда Грина – отца одной из главных героинь Рейчел Грин.