Умер актер из сериала «Друзья»

Американский актер Рон Либман умер на 83-м году жизни, сообщил его представитель Роберт Аттерман.

Аттерман отметил, что «Рон был невероятно талантливым актером с выдающейся карьерой в кино, театре и на телевидении», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Издание The Daily Mail сообщает, что Либман умер от пневмонии, передает «Интерфакс».

Рон Либман родился в 1937 году. Он известен по фильмам «Бойня номер пять», «Страна садов», «Каз» и другим. Лауреат премий «Эмми» и «Тони».

В сериале «Друзья» он исполнил роль отца одной из главных героинь Рейчел Грин (Дженнифер Энистон) – доктора Леонарда Грина.