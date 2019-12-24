Мужчина расстрелял жену под Брянском на глазах у детей

В городе Клинцы Брянской области мужчина застрелил жену около школы на глазах у детей, а сам пытался покончить с собой.

По данным издания «Брянск Today», о происшествии сообщили в социальных сетях, по неподтвержденным данным пострадал ребенок. Инцидент произошел возле школы №3.

Женщина скончалась на месте, пытавшийся покончить с собой мужчина выжил и доставлен в больницу, сообщает «Рен ТВ».

Официальных комментариев от правоохранительных органов по факту случившегося пока не поступало.

Ранее в Москве мужчина застрелил свою жену.