Володин призвал Варшаву извиниться за восхищавшихся Гитлером польских дипломатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Польша должна извиниться за высказывания своих политиков в 30-х годах в поддержку Гитлера.

«Что касается позиции Польши и этой лживой риторики, конечно, наверное, все-таки было бы правильно эту ситуацию максимально обнажить. Исходя из того, что Польша фактически считала возможным уничтожить целый народ, выселив его в Африку, поддержала в этом Гитлера, планировала построить памятник за это в Варшаве, руководству Польши, исходя из этой ситуации, правильно было бы принести извинения за то, что происходило раньше и за то, что все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других, придумывая что-то и обвиняя. Это было бы, по крайней мере, с их стороны честно. Если у них архивов нет, то большая просьба – ознакомить их с этими материалами», – сказал Володин, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник Путин вспомнил о после Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку, и назвал его «сволочью и антисемитской свиньей».

До этого он признался, что его задела резолюция Европарламента, в которой вина за развязывание Второй мировой войны возлагалась в том числе на СССР, а в ходе пресс-конференции назвал решение ЕП неприемлемым и некорректным.