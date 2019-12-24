Минтруд заявил о невозможности поменять электронную трудовую книжку на бумажную

Законодательство не предусматривает переход с электронной трудовой книжки обратно на бумажную, заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Всеволод Вуколов.

«Гражданин также может в любой момент поменять бумажную трудовую книжку на электронную. Обратный процесс законодательством не предусмотрен», – приводятся слова Вуколова на сайте ведомства.

Он поручил властям регионов проконсультировать крупных работодателей и организовать контроль по информированию граждан о возможности выбора формата трудовой книжки. Закон об электронных трудовых книжках вступит в силу с 1 января 2020 года. Вуколов подчеркнул, что следующий год является переходным периодом для введения соответствующей практики.



«Все работодатели до 1 июля должны будут проинформировать каждого работника в письменной форме о возможности сделать соответствующий выбор: оставить трудовую книжку в традиционном виде или перейти на ее электронный формат. А с 1 июля до 31 декабря граждане должны определиться, что они выбирают, и в произвольной форме подать письменное заявление работодателю», – отметил замминистра.

С 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде.

В конце августа зампредседателя правления фонда Сергей Чирков сообщил, что Пенсионный фонд России (ПФР) готов перейти на электронные трудовые книжки с января 2020 года. Вице-премьер России Татьяна Голикова также анонсировала отмену бумажных трудовых книжек с 2020 года.