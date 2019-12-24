Эксперт оценил возможные причины первого крушения Су-57

«Скорее всего, произошел технический отказ. Во время испытаний на истребитель Су-57 поставили сразу два новых однотипных двигателя «Тип-30». Что происходит в этом случае, трудно сказать», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. Так он высказался о причинах крушения истребителя Су-57 (Т-50) под Комсомольском-на-Амуре.

«Пока на Су-57 стоят двигатели проходного режима – АЛ, которые выпускаются и для самолетов Су-30см и Су-34. Они более надежные. Предусмотрено, что новый двигатель «Тип-30» (или «Изделие-30») будет доработан и выпущен специально для Су-57. Пока идут его испытания», – сказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре. Самолет разбился в 120 км от аэродрома Дземги. Сообщается, что машина не военная и принадлежит предприятию-изготовителю – Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу им. Гагарина. Летчик успешно катапультировался, сообщил представитель силовых структур. Состояние пилота – в норме. Представитель правительства Хабаровского края сообщил, что «испытывали двигатель».

По словам эксперта, вполне естественно, что при создании двигателя проходит много испытаний. «Нужно отработать различные переходные режимы на высоте, они самые опасные в эксплуатации, потому что происходит смена и частоты оборотов турбины, и смена подачи топлива», – отметил Попов.

«Сразу изготовить двигатель и самолет не получается, потому что двигатель – агрегат очень капризный, там много движущихся частей. К двигателям нового поколения и требования новые. Как правило, испытания проводятся на летающих лабораториях. Мы видели на МАКСе, как один из двигателей для Ил-76 заменили на тот, что пока только еще должен пройти обкатку. В данном случае, видимо, поставили сразу два новых однотипных двигателя», – добавил эксперт.

Первый полет Су-57, также известного как Т-50 и «перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации» (ПАК ФА) состоялся еще в 2010 году. Но тогда он происходил с двигателем «первого этапа» («Изделие-117») – модернизированной версией двигателя от истребителей 4-го поколения Су-35С. В декабре 2017 газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о первом полете Су-57 с новым двигателем «Тип-30» (или «Изделие-30»). «Тип-30» называют полностью новой разработкой. Разработчики отмечали, что у «движка» много преимуществ, главным из которых является усиленная тяга при уменьшенном расходе топлива и новые электронные системы.

В марте этого года источник в авиационной отрасли сообщил, что ПАК ФА уже имеет паспорт экспортного облика, документ находится на рассмотрении в правительстве в связи с изменением названия с Т-50 на Су-57.

До сегодняшнего дня было зафиксировано всего два инцидента с самолетами этого типа. В 2011 году на авиасалоне МАКС при разгоне Т-50-2 с бортовым номером 52 была видна вспышка, после чего был выпущен тормозной парашют и самолет остановился в пределах ВПП. В июне 2014 года при посадке на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском наблюдалось задымление над правым воздухозаборником, затем началось возгорание, которое оперативно ликвидировали. Самолет позже был восстановлен и вернулся к испытаниям.

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