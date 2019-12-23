Импортозамещение для «Суперджетов» обойдется бюджету России в 15 млрд рублей

Минпромторг планирует потратить около 15 млрд рублей на разработку самолета «Суперджет» New «с максимальным импортозамещением», сообщили СМИ.

Как передает РБК, Минпромторг собирается выделить дополнительно почти 15 млрд рублей на разработку самолета «Суперджет» New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России. Это прописано в плане-графике министерства в начале декабря.

В частности, министерство готово заплатить 14,867 млрд рублей за научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по программе SSJ в модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2021 года.

В Минпромторге подтвердили информацию о финансировании научно-исследовательских работ.

«Контракт будет заключен в декабре 2019 года и будет рассчитан на два года», – сообщили в министерстве.

Напомним, в июле концерн КРЭТ (входит в Ростех) и компания «Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС», входит в ОАК) договорились о поставках опытного образца новой навигационной системы для «Суперджет-100».