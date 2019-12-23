Нефть подешевела перед рождественскими праздниками

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром умеренно снижаются после трех недель роста.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,2% – до 65,94 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,38%, составив 60,21 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В предыдущие три недели нефть дорожала на ослаблении опасений за перспективы торговых отношений США и Китая. Перед рождественскими праздниками инвесторы фиксируют прибыль.

При этом негативную динамику цен сдерживают торговые новости. Так, комитет по тарифам Госсовета Китая объявил в понедельник, что Китай с 1 января 2020 года снизит импортные пошлины более чем на 850 наименований товаров. Кроме того, президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил, что торговое соглашение с Китаем будет подписано в ближайшее время.