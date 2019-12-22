Космический корабль Starliner начал сходить с орбиты после неудачного полета к МКС

Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing, не сумевший совершить стыковку с МКС в рамках первого тестового полета, начал схождение с орбиты.

Сход с орбиты начался в 07.23 по времени Восточного побережья США (15.23 мск). Посадка на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико запланирована на 07.57 по времени Восточного побережья США (15.57 мск), передает ТАСС.

Напомним, 20 декабря Starliner впервые стартовал в беспилотном режиме к МКС. Предполагалось, что Starliner пробудет на орбите восемь дней, однако позже в Boeing сообщили о нештатном выведении корабля на орбиту. В результате Starliner, истратив много топлива, не смог лететь дальше. Было принято решение о возвращении корабля на Землю 22 декабря.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему США терпят неудачи в создании замены российским «Союзам».