Причиной неудачи Starliner оказалась ошибка инженеров НАСА

Корабль Starliner не смог выйти на заданную орбиту из-за ошибки в системе расчета полетного времени, корабль сжег больше топлива, чем рассчитывалось, сообщил директор НАСА Джим Брайденстайн.

«Была ошибка в системе расчета времени полета», – пояснил глава НАСА. На данный момент, по его словам, вся информация является предварительной, окончательная причина ошибки пока не установлена, сообщает РИА «Новости».

Брайденстайн добавил, что «поскольку время, которым руководствовался (корабль, – прим. ВЗГЛЯД), было неверно, аппарат сжег много топлива и когда это произошло, мы не смогли достичь (нужной орбиты, – прим. ВЗГЛЯД)». Глава НАСА сказал, что когда был получен сигнал о нештатной ситуации, «было уже поздно».

Сейчас НАСА пытается вывести корабль Starliner на орбиту, которая позволит ему вернуться на Землю. Стыковка с МКС на данном этапе не планируется, рассказал представитель ведомства.

«Мы пытаемся вернуть корабль на орбиту, которая приведет нас домой в течение 48 часов», – сказал он. Корабль должен приземлиться в районе полигона Уайт Сендс (White Sands Missile Range) в штате Нью-Мексико, как и было запланировано.

Брайденстайн отметил, что возвращение Starliner позволит испытать систему посадки многоразового корабля, на котором в дальнейшем будут осуществляться пилотируемые полеты. Также с возвращением корабля эксперты получат важные сведения о полете.

В ведомстве уточнили, что корабль все же смог выполнить ряд поставленных задач, несмотря на то, что он не достиг МКС.

Новейший американский корабль Starliner компании Boeing впервые стартовал в беспилотном режиме к Международной космической станции. Предполагалось, что Starliner пробудет на орбите восемь дней.

Позже Компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner. В свою очередь в НАСА уточнили, что Starliner находится на стабильной орбите, но не произошло включение двигателя, необходимое для сближения с МКС.