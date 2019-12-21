Охранник «Транснефти» пострадал в перестрелке у нефтепровода под Петербургом

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц. Мужчина, подозреваемый в стрельбе по охранникам «Транснефти», задержан.

«Обвиняемый 20 декабря 2019 года, находясь в лесополосе на участке местности на пересечении грунтовой дороги и газопровода «Белоусово-Ленинград» в Колпинском районе Санкт-Петербурга, произвел не менее 5 выстрелов из охотничьего ружья с нарезным стволом в троих мужчин, осуществляющих охрану вышеуказанного газопровода, в результате своих действий причинил одному из мужчин проникающее сквозное огнестрельное ранение груди справа», – сказано на сайте СК по Петербургу.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Там также отметили, что в ходе обыска по месту жительства обвиняемого было изъято более 2000 патронов, два самодельных взрывных устройства, составные части огнестрельного оружия, пять гранат, 16 устройств, похожих на детонаторы, четыре единицы оружия и разрешения на них.

По данным РБК, речь идет об охранниках ПАО «Транснефть».

Ранее сообщалось, что воры избили охранника магазина в Петербурге.