Партнеры России в ЕС запросят у США разъяснения санкций

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что европейские партнеры России проведут консультации с минфином США для получения разъяснений по санкциям против проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

«Сегодня состоятся консультации между минфином США и нашими европейскими партнерами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает», – сказал Козак, передает ТАСС.

Он уточнил, что говорить о рисках для проектов можно будет только после завершения этих консультаций. «После того, как закончатся эти консультации, когда мы поймем суть этих санкций, когда они наступают, в каком объеме они наступают эти ограничения для европейских компаний, можно будет говорить. Сейчас пока рано», – добавил Козак.

Ранее МИД России, комментируя санкции США по «Северному потоку – 2», отметил, что Соединенные штаты вводят санкции против собственных союзников.

Напомним, Трамп подписал военный бюджет на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России. Документом, в частности, предусматриваются ограничительные меры против «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Затем США потребовали немедленно прекратить прокладку «Северного потока – 2».

Базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для проекта «Северный поток – 2», уже объявила о приостановке работ. Кабмин ФРГ назвал вмешательством в дела Европы санкции против «Северного потока – 2».

Газета ВЗГЛЯД писала, удастся ли Вашингтону сорвать российские проекты.