Назван срок урегулирования Газпромом всех претензий с украинской стороной

Газпром урегулирует судебные претензии с Нафтогазом, а также антимонопольные претензии с правительством Украины на 7,4 млрд долларов до 29 декабря, сообщила российская компания.

В Газпроме заявили в ответ на вопрос, когда произойдет подписание мирового соглашения по антимонопольным претензиям и выплата по решениям Стокгольмского арбитража, что «все до 29 декабря», передает РИА «Новости».

«Претензии АМКУ (Антимонопольного комитета Украины) составляют 171,9 млрд гривен, включая штраф и пеню. По сегодняшнему курсу это около 7,4 млрд долларов», – сказали в компании.

Ранее стало известно, что Газпром и Киев решили подписать соглашение о снятии претензий Антимонопольного комитета.

До этого Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что новый пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, как ожидается, будет заключен до Нового года.

Источник в российской делегации сообщал, что частью пакетного соглашения по газу с Киевом может стать выплата Газпромом 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что Россия согласилась выплатить Нафтогазу 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.