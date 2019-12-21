Газпром и Киев решили подписать соглашение о снятии претензий Антимонопольного комитета

Газпром и Киев намерены подписать мировое соглашение, по которому будут сняты претензии Антимонопольного комитета Украины, сообщил глава российской компании Алексей Миллер.

Миллер сообщил, что «Газпром и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии Антимонопольного комитета Украины», передает ТАСС.

Также Газпром подпишет с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» – транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Нафтогаз при этом выступит агентом Газпрома при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

«Компания-агент забронирует транспортные мощности на пять лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 год, 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы при условии установления конкурентного тарифа», – сказал Миллер.

По условиям нового соглашения, которое вскоре будет подписано, Еврокомиссия гарантирует соответствие транзита нормам Евросоюза (ЕС), а украинская сторона – «независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования», добавил глава Газпрома, передает РИА «Новости».

Напомним, Россия, Украина и Европейская комиссия подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию в Европу с 1 января 2020 года.

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщал, что новый пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, как ожидается, будет заключен до Нового года.

По его словам, стороны урегулировали взаимные претензии по газу, больше судебных исков и споров не будет. В Киеве уточняли, что новых переговоров для подписания контракта не потребуется.

Источник в российской делегации сообщал, что частью пакетного соглашения по газу с Киевом может стать выплата Газпромом 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявлял, что Россия согласилась выплатить Нафтогазу 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.