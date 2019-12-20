Варшава взяла паузу для анализа слов Путина о начале Второй мировой войны

Польша анализирует слова президента России Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны и изучает возможность дипломатической реакции, заявил замглавы МИД страны Шимон Шинковский вель Сенк.

Шинковский вель Сенк заявил, что Варшаве нужно время, «чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции», передает РИА «Новости».

«Я глубоко чувствую, что мы начинаем выигрывать борьбу за историческую правду», – добавил он.

Напомним, официальной позицией Польши уже много лет является тезис о том, что СССР напал на Польшу в 1939 году так же, как и Германия.

На пресс-конференции 19 декабря Владимир Путин напомнил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории» страны.

Глава государства отметил, что польское правительство в это время «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД