Вынесен приговор готовившему теракт на поезде «Сапсан»

Второй западный окружной военный суд вынес приговор обвиняемому в подготовке подрыва поезда «Сапсан» в 2017 году Эмому Бурхонову.

«Суд поставил признать Бурхонова виновным по ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1, ч. 1 ст. 205.4, ч.1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ и назначить ему наказание сроком 22 года с отбыванием в колонии строгого режима», – сказал судья, передает ТАСС.

Отмечается, что уголовное дело Бурхонова выделили в отдельное производство, поскольку он признал свою вину.

В июне суд по этому делу приговорил троих уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.

Напомним, в августе 2017 года сообщалось, что группа боевиков из Средней Азии, которая была задержана сотрудниками ФСБ в конце июля, установила на пути скоростного поезда Москва – Петербург самодельный металлический «башмак». По данным источника в правоохранительных органах, семеро террористов осуществили попытку теракта на железнодорожных путях в районе станции «Фарфоровская» в Санкт-Петербурге.