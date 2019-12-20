В Черногории отметили успехи России в обеспечении безопасности

Черногорское издание, комментируя существование в России дня служб безопасности, отметило успехи страны в обеспечении безопасности и указало на важность сохранения памяти сотрудников спецслужб.

«Мало где в мире специальные службы имеют свой официальный государственный праздник – русские же отмечают такой профессиональный день ежегодно 20 декабря», – черногорский портал ИН4С.

При этом издание отмечает, что сеть сотрудников спецслужб в России не так обширна, как ее представляют. «В западном общественном сознании прочно укоренился тезис, что «злой» Кремль держит в страхе весь мир с помощью почти миллионной армии вездесущих российских спецслужб, которым приписывают всевозможные злодеяния и преступления. Россия большая страна с более чем 140-миллионным населением, однако, работников спецслужб в России насчитывается немногим больше 50 тысяч», пишет издание, перевод статьи которого приводит ИноСМИ.

При этом газета отмечает, что в США вдвое больше агентов спецслужб, чем в России. «В США структура спецслужб куда более разветвленная и многочисленная: 17 специальных служб, общей численностью более 100 тысяч работников. Показательно, что Америку при этом никто не упрекает в том, что она превратилась в полицейское государство, которое днем и ночью шпионит за своими гражданами и иностранцами. Да и военный бюджет США в 700 миллиардов долларов превышает российский более чем в 10 раз», – пишет издание.

Оно также отмечает, что западным спецслужбам есть чему поучиться у русских. «За 2019 год в столь сложной многоэтничной и многоконфессиональной стране удалось разоблачить 78 ячеек международных террористов, при этом ни одного теракта не было допущено. А ведь всего-то 20 лет назад взрывы домов, диверсии в метро и захваты заложников в России были неотъемлемой частью политической и общественной реальности. В то время как Париж, Лондон и Берлин спокойно жили своей мирной жизнью», – отмечает издание.

Кроме того, «настоящие чудеса случились на Северном Кавказе, где еще не так давно местные радикальные исламисты при поддержке иностранных спонсоров международного терроризма держали в страхе весь регион, пока не пришел «бывший сотрудник КГБ Путин». И теперь Грозный – столица некогда мятежной Чечни, который был восстановлен из пепла, стал символом успешной работы российских органов государственной безопасности и политического курса Путина».

«Для понимания того, почему русские празднуют праздник служб безопасности очень важно отметить следующее. В современном мире именно сотрудники различных спецслужб чаще всего сталкиваются с экзистенциальным злом и нередко гибнут в этих столкновениях. Как минимум, память этих смелых мужчин и женщин достойна упоминания и общественного уважения настолько, чтобы один день в календаре профессиональных праздников в стране был посвящен именно им», – заключает газета.