Федор Конюхов запланировал поход через два океана на катамаране на солнечной энергии

Российский путешественник Федор Конюхов планирует в 2021-2022 годах совершить первый одиночный переход через Атлантический и Тихий океаны на катамаране, работающем на солнечной энергии, рассказал его сын и менеджер проекта Оскар Конюхов.

«В 2021-2022 годах Федор Конюхов планирует совершить первые в истории одиночные переходы Атлантического и Тихого океанов на катамаране на солнечной энергии. В рамках проекта NOVA планируется построить катамаран океанского класса длиной 11 м, оборудованный электрическими моторами и солнечными модулями», – передает ТАСС слова Оскара Конюхова.

Он добавил, что катамаран находится в стадии проектирования, строительство начнется в январе 2020 года на английской верфи Rannoch Adventurе. Солнечные батареи изготовит компания «Хевел» в Санкт-Петербурге.

Путешествие пройдет в два этапа. В феврале-марте 2021 года Конюхов намерен пройти по маршруту Канарские острова – остров Антигуа протяженностью около 3 тыс. морских миль. В рамках второго этапа в декабре 2022 года запланировано пересечение Тихого океана по маршруту Чили – Австралия протяженностью порядка 9 тыс. морских миль. Все путешествие займет около полугода. На переходах Конюхов будет вести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана.

Напомним, в июле Федор Конюхов в Севастопольской бухте погрузился на месте гибели линкора «Новороссийск», затонувшего в 1955 году.