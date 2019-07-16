Конюхов совершил погружение на месте гибели линкора «Новороссийск»

Путешественник Федор Конюхов в Севастопольской бухте погрузился на месте гибели линкора «Новороссийск», затонувшего в 1955 году.

Конюхов опустился под воду на 16-17 метров и пробыл на дне 25 минут. Путешественника сопровождали сотрудники Нахимовского училища и МЧС, передает РИА «Новости».

Погружение стало своеобразной тренировкой перед экспедицией к останкам броненосца «Петропавловск» в Желтом море.

Директор Центра морских исследований и технологий (Севастополь) Дмитрий Татарков ранее сообщил, что подводные работы займут 1,5 часа.

Советский линкор «Новороссийск» («Джулио Чезаре») в 1955 году столкнулся с немецкой миной времен Великой Отечественной войны.

Напомним, в феврале 2018 года главред «Вестника архива президента России» Сергей Кудряшов сообщил, что итальянские диверсанты не имеют отношения к случившемуся, хотя в Италии и выдвинули такую версию.