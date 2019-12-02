Появились сведения о раздельном проживании Трампа с женой

Первая леди США Мелания Трамп спит на третьем этаже Белого дома, спальня президента Дональда Трампа находится этажом ниже, пишет автор биографии жены американского президента Кейт Беннетт.

Автор утверждает, что Трамп спит в главной спальне на втором этаже резиденции. Мелания же занимает двухкомнатное помещение, в котором раньше жила мать Мишель Обамы Мариан Робинсон, сообщает Washington Examiner.

У первой леди есть своя «гламурна комната», где она делает прически и макияж, а также частный тренажерный зал с тренажером для пилатеса.

Спальня и гардеробная Трампа выходят на Розарий и Овальный кабинет. У президента есть также гостиная, примыкающая к спальне. Пара проживает в Белом доме со своим 13-летним сыном Барроном Трампом.

Ранее первая леди США намекнула на разлад в отношениях с мужем, оценив запись в Twitter о «стене» между ней и Трампом.

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