Мост обрушился под самосвалом в Оренбургской области

В районе поселка Кушкуль Оренбургской области обрушился мост, на место ЧП прибыли спасатели, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Мост в створе улицы Терешковой из-за ветхости не выдержал груженный щебнем самосвал и обрушился», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По предварительным данным, пострадали четыре человека, они госпитализированы. По данным из соцсетей, обрушение моста произошло «на Объездной – Терешковой, в сторону колхоза Ленина».

Ранее в Подмосковье под грузовиком обрушился мост.