Ополченка ДНР рассказала о массовом дезертирстве украинских силовиков

Бывший снайпер ополчения ДНР Илона Баневич (позывной «Боня») рассказала, как с началом конфликта в Донбассе на сторону непризнанных республик стали массово переходить военнослужащие ВСУ.

«В 2014 году у нас целая бронетанковая рота перешла в Семеновке к нам. В 2015 году в Дебальцево переходили люди», – приводит ее слова телеканал «Звезда».

Причиной дезертирства она назвала нежелание воевать – молодые люди шли в ВСУ под давлением родных.

«Один рассказывает: «Вот моя родня от меня отказалась, я не хочу воевать». Я не знаю, как можно так промыть мозги людям, что если он попал в плен или раненый попал в плен – все, он не нужен, он предатель. Как может мать отказаться от ребенка только если он сдался, он ранен?», – сказала «Боня».

По ее словам, многие военные ДНР и ЛНР в прошлом были рабочими, шахтерами, у них есть дети такого же возраста, как украинские призывники.

«Как они поднимут оружие на пацана, который идет с поднятыми руками?» – объяснила Баневич лояльность ополченцев по отношению к дезертирам.

Она добавила, что многие украинские дезертиры до сих пор служат в рядах ополчения и получили паспорта ДНР.

В августе бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал о хаосе в украинской армии. По его словам, в ВСУ много фактов воровства, торговли оружием, неуставных отношений и дезертирства.