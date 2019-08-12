Экс-депутат Рады рассказал о хаосе, бардаке и убийствах в ВСУ

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал о хаосе в украинской армии.

В своем Facebook Журавко опубликовал «Оперативные сведения Главного управления войсковой службы правопорядка Вооруженных Сил Украины», в которых содержатся сведения о происходивших в ВСУ событиях.

«Украинские СМИ продолжают обманывать своих граждан Украины, не давая честной и справедливой информации. Одним словом, в украинской армии – хаос и бардак, дезертирство, воровство, торговля оружием, наркомания, хулиганство, дедовщина, убийства, неуставные отношения. Из поступивших ко мне документов я выбрал самые кричащие факты», – написал Журавко.

Экс-депутат приводит длинный список правонарушений, совершенных военнослужащими ВСУ и настоятельно советует родителям солдат ознакомиться с документами.

«Я еще раз убеждаюсь в том, что из украинской армии сделали пушечное мясо», – написал Журавко.

Ранее Журавко рассказал о бегстве солдат ВСУ.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что украинская армия маскируется под сборище пьяниц и уголовников.

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