Михалкова рассказала о жизни после распада «Уральских пельменей»

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, чем занимается после ухода из коллектива.

«Вместе с суперкомандой АМиК («Александр Масляков и компания»), каналом СТС и несравненным Михаилом Галустяном мы начинаем новый сезон детского КВН!» – написала актриса в Instagram.

Она добавила, что ей нравится поддерживать юных юмористов перед выходом на сцену.

Напомним, в конце декабря 2018 года участница проекта «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что коллектив уже давно фактически распался. Позднее экс-участник «Уральских пельменей» пообещал рассказать о причинах развала коллектива.