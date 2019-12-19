Адвокат подтвердил возбуждение дела против задержавших Голунова полицейских

Следователь подтвердил адвокату Ивана Голунова, что возбудил уголовное дело в отношении задержавших журналиста полицейских, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Следователь подтвердил, что уголовное дело возбуждено. По его словам, это решение принято вчера», – отметил адвокат, передает РИА «Новости».

Другие подробности следователь, по его словам, уточнять не стал.

О возбуждении уголовного дела ранее рассказал президент Владимир Путин. По его словам, из-за этой истории пять сотрудников МВД уволили из органов, «против них против всех возбуждены уголовные дела».

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования. После этого два генерала полиции были уволены указом Путина. Также был отстранен глава антинаркотического отдела УВД по ЗАО Москвы.

Во время прямой линии Владимир Путин, отвечая на вопрос о смягчении ст. 228 УК РФ об обороте наркотиков, выступил против этого в связи с большой угрозой для страны.