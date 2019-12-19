Гендиректор РКК «Энергия» пожаловался Рогозину на генконструктора

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов направил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину письмо, в котором пожаловался на генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.

«Практика последних трех лет показала, что совмещение должностей отраслевого генерального конструктора по проекту «Пилотируемые космические системы и комплексы» и генерального конструктора ПАО «РКК «Энергия» в одном лице (Микрин Е.А.) привела к конфликту интересов, результатом которого стал заметный провал по ряду важных государственных контрактов и проектов военно-технического сотрудничества», – говорится в обращении, передает РИА «Новости».

В частности, Микрину, который был назначен на должность генконструктора в 2015 году, ставится в вину срыв сроков выполнения всех основных направлений деятельности корпорации: разработки по контракту с Минобороны разгонного блока ДМ-03, предназначенного для запусков автоматических космических аппаратов для ракеты «Ангара», исполнения контракта по изготовлению автоматического космического аппарата для Анголы. По обоим проектам, говорится в обращении, Микрин «привлечен к дисциплинарной ответственности – ему объявлено замечание».

Кроме того, на Микрина в письме возлагается ответственность за то, что российский сегмент МКС не был достроен до 2015 года – до сих пор не запущены Многофункциональный лабораторный модуль «Наука», узловой модуль «Причал» и Научно-энергетический модуль.

По мнению Севастьянова, Микрин также ответственен за то, что российский пилотируемый корабль «Орел» оказался тяжелее, чем планировалось. «Выпускаемая рабочая конструкторская документация не соответствует техническому проекту, утвержденному госзаказчиком. Расчетный проектный вес изделия на сегодняшний день существенно выходит за рамки утвержденного технического задания, превышая их», – говорится в письме главы РКК «Энергия».

Кроме того, в обращении указано, что до настоящего времени отсутствует комплект полной рабочей конструкторской документации на корабль «Орел», что не позволяет приступить к изготовлению полноценных отработочных изделий.

Конфликт между гендиректором РКК «Энергия» Севастьяновым и генконструктором предприятия Микриным возник после того, как Севастьянов собственным приказом назначил себя на должность генерального конструктора предприятия, совместив должности гендиректора и генконструктора, и сместив с должности генконструктора Микрина. Вопрос о возвращении того к работе был рассмотрен 22 октября набсоветом Роскосмоса, решением которого было поручено обеспечить Микрину выполнение функций генконструктора. Руководством РКК «Энергия» Микрину была предложена новая должность – заместителя генерального директора с подчинением ему Центра исследований и разработки пилотируемых программ, но тот отказался согласовывать свое назначение на новую должность.

В этой связи Севастьянов предлагает создать для Микрина должность генконструктора пилотируемых программ России в головном научном институте Роскосмоса ЦНИИмаш и перевести его туда, ликвидировав соответствующую должность в корпорации. По словам Севастьянова, учреждение новой должности согласовано с ЦНИИмаш. Резолюцией Рогозина вопрос передан на рассмотрение первому заму главы Роскосмоса Юрию Урличичу и гендиректору ЦНИИмаш Сергею Коблову.

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