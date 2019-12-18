Стало известно о замене приборов на улетевшем с Куру «Союзе»

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18 декабря, среда | Последнее обновление — 15:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Названа дата переговоров России, Украины и ЕС о транзите газа
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За срыв российского транзита Киев взвинтит украинцам цены на газ
Россия и Белоруссия не поссорятся из-за китайских денег
Почему американцев беспокоит российский корабль-разведчик
Вслед за Британией Евросоюз может покинуть Польша
Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы
Импичмент – это способ расставить ловушки
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Даже либеральным медиа в США становится с каждым днем сложнее прикрывать заговор против Трампа, в котором участвовали и сами СМИ, и спецслужбы, и высокопоставленные функционеры Демпартии. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Пришло поколение писателей седьмой воды на киселе
Сергей Лукьяненко, писатель
Они не читали ничего – вне рамок школьной программы. Их спросишь – а что у вас любимое у Цвейга? И на тебя пустые глаза. Я их даже не виню. Слишком высокий темп, слишком большой информационный поток. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев
Джонсон указал Британии путь в неизвестное будущее
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Великобритания продолжает обсуждать сокрушительную победу Бориса Джонсона на досрочных парламентских выборах. Фокус дискуссии постепенно переходит со «что это было» на «что теперь будет». Ответа на этот вопрос нет ни у кого, включая самого премьера. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»
12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человекПодробности...
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромбПодробности...
Выбрана «Мисс Вселенная-2019»
В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наукПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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