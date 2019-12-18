Музей объяснил поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита

Самопроизвольное поднятие купола, под которым находится хранящийся в музее фрагмент Челябинского метеорита, могло произойти из-за технического сбоя, но точные причины инцидента пока не выяснены, заявил директор исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский.

Днем 14 декабря самостоятельно поднялся купол, под которым находится фрагмент метеорита. Богдановский сказал, что устройство управляется только с пульта по определенной схеме: нужно подойти к метеориту не дальше, чем на два метра, встать на определенную линию и направить сигнал в специальное окошко на высоте 50 сантиметров, передает РИА «Новости».

«Технической ошибки наши специалисты не обнаружили. После этого мы стали изучать, что произошло. Пока ответа нет. (...) Поскольку техника есть, мы допускаем, что технический сбой возможен. Поскольку наше оборудование поднимало купол, оно как-то в этом участвовало. Но кто дал команду и как это получилось, у нас вариантов нет. Потому что пульт один, он был на месте, он был закрыт. А другого управления нет. Факт есть, а объяснить мы его пока не можем», – добавил он.

Директор музея уточнил, что поднятие купола началось без сбоя электричества и настолько медленно, что посетители не обратили на это внимание.

В данный момент специалисты пытаются выяснить, каким образом произошло произвольное включение купола, что могло повлиять на это, какой сигнал мог быть принят, откуда и на какой приемник.

Богдановский сообщил также, что музей привлечет научное сообщество и специалистов по электронике к изучению причины инцидента, передает ТАСС.

«Нас подталкивают, конечно, изучить эзотерику и другое влияние. Наверное, мы этого делать не будем. Единственное, мы рассмотрим вопрос влияния магнитной среды на оборудование», – добавил он.

В субботу, 14 декабря, купол – пирамида из толстого прочного стекла – поднялся над метеоритом на 10 см. Экспонат не получил повреждений, купол оперативно опустили.

Напомним, Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07.10 мск, вызвав сильный взрыв на высоте 30–50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории в Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане.

Наиболее крупные фрагменты метеорита упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска.