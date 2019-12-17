Пациентка под Липецком выпала из машины скорой помощи на дорогу

В Липецкой области пациентка выпала из машины скорой помощи на ходу, возбуждено уголовное дело, сообщила региональная прокуратура.

«Первого апреля 2019 года в дежурную часть ОМВД по Липецкому району поступило сообщение инспектора ДПС о том, что на 29 километре автодороги «Липецк-Хлевное» обнаружена пожилая женщина, выпавшая из автомобиля скорой помощи», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Бригада скорой помощи в составе водителя и фельдшера приехала по вызову к женщине, ее перевезли в районную больницу. Врачи заподозрили у пациентки инсульт, и ее отправили в Липецкую областную больницу.

Карета скорой доставила ее туда, врачи выставили диагноз, и пациентку отправили обратно, во время перевозки состояние женщины ухудшилось.

«Она пояснила, что на просьбу оказать помощь, фельдшер в грубой форме предложила ей успокоиться. Женщина встала с сиденья, облокотилась на одну из створок дверей, которая во время движения (будучи незакрытой на специальную защелку-фиксатор) открылась, и выпала на трассу, получив тяжелый перелом бедра и челюсти», – уточнили в прокуратуре.

Бригада скорой заметила, что пациентки нет, только когда приехала в больницу. Когда медики нашли пациентку, ей уже помогали полицейские.

Ранее в возбуждении уголовного дела в отношении фельдшера отказали, несмотря на «очевидные признаки преступления», добавили в надзорном органе.

«По требованию прокурора в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст.118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)», – заключило ведомство.

В 2016 году в Нижнем Тагиле водитель скорой помощи уронил пациентку при погрузке в машину скорой, после этого она скончалась. Водителя приговорили к году ограничения свободы и к штрафу.