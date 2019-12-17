У Центробанка собрались отнять контрольный пакет акций Сбербанка

Российские власти обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, сообщают СМИ со ссылкой на несколько источников.

Схемы передачи акций Сбербанка начали рассматривать в сентябре. На этой неделе обсуждения перешли на уровень правительства, пишет Reuters со ссылкой на одного из госбанкиров.

У Центробанка сейчас 50% плюс 1 акция в уставном капитале Сбербанка. Акции банка в публичном обращении являются одной из наиболее ликвидных бумаг на Московской бирже. Большая их часть принадлежит иностранным инвесторам из США и ЕС.

Источники указывают, что идея изменить акционерную структуру связана с тем, что ЦБ – одновременно контролирующий акционер Сбербанка и мегарегулятор, функции которого были переданы Банку России в конце 2013 года.

«Насколько известно, никаких решений (о передаче доли контроля над Сбербанком) не принято», – сказал второй высокопоставленный источник.

Третий источник подтвердил, что пока дальше обсуждений дело не пошло. На баланс какой госструктуры могут передать пакет акций Сбербанка, не уточняется.