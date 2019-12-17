На видео попал поджог «Гелендвагена» петербургского бизнесмена

В Санкт-Петербурге злоумышленник поджег автомобиль Mercedes-Benz-AMG владельца двух гостиниц. Бизнесмен уверен, что его «Гелендваген» подожгли из мести.

Инцидент произошел на Двинской улице. Неизвестный облил машину бензином и поджог, в результате сгорел капот и моторный отсек. Пострадавших нет. Злоумышленник с места происшествия скрылся. Видео публикует «Рен ТВ».

По словам владельца автомобиля, он конфликтует с жителями домов, в которых расположены его гостиницы, а также со строителями, выполняющими ремонтные работы в одном из отелей.

Подозреваемого в поджоге позже задержали, им оказался ранее судимый 48-летний безработный житель Санкт-Петербурга.

Ранее в Подмосковье неизвестные подожгли 13 автомобилей фотовидеофиксации.