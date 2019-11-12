В Подмосковье сожгли 13 автомобилей фотовидефиксации

Более 10 машин фотовидеофиксации на базе автомобилей Ford Transit сгорели в результате поджога в подмосковном Раменском, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В результате пожара сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации на базе автомобилей Ford Transit», – сообщил источник ТАСС.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог. Автостоянка загорелась во вторник ночью в поселке Дружба. Общая площадь пожара составила 200 кв. метров.

Напомним, в июле московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обнародовал адреса размещенных по городу камер фотовидеофикцсации.