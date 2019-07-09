Обнародованы адреса камер фотовидеофиксации в Москве

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обнародовал адреса размещенных по городу камер фотовидеофикцсации.

«Вы просили – мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации)», – сообщил ЦОДД в своем Twitter.

Вы просили - мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации): https://t.co/E8HoQhzFCT



P.S. Кстати, это был не секрет. Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает. pic.twitter.com/gnY98fLJfS — ЦОДД (@gucodd) 9 июля 2019 г.

К посту прикреплена соответствующая ссылка на сайт ЦОДД, где размещена таблица Exel, в которой содержится 2477 адресов. К каждому адресу прикреплены также конкретные координаты камеры с шириной и долготой.

Также в сообщении уточняется, что «камеры отлично видно издалека», и «каждый навигатор о них знает».

Напомним, президент Владимир Путин призвал перестать прятать камеры на автодорогах, напомнив, что целью их установки является снижение травматизма и сохранение жизней