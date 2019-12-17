Экипаж севшего с отказавшим двигателем под Астраханью Ту-22М3 наградят

Летчиков Ту-22М3, которые смогли посадить самолет с отказавшим двигателем, отведя его от населенного пункта в Астраханской области, представят к государственным наградам, сообщили в Минобороны России.

«За самоотверженные действия экипажа Ту-22М3, сумевшего отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта, командование ходатайствовало перед министром обороны РФ о представлении летчиков к государственным наградам», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22М3 произошел отказ двигателя, летчики не пострадали. Пилоты смогли отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и посадить ее на грунт.