Кунашир на две недели остался без бензина

Мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко сообщил, что в течение двух недель на заправках Кунашира отсутствуют бензин и дизтопливо.

«Топливо завозят на острова из Приморского края компании «К-Маркет» и «ТСК». Причиной его отсутствия стала не только штормовая погода, но и определенные проблемы у поставщиков. В настоящее время они решены, и вопрос решится», – заявил Власенко, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что нефтепродукты на Кунашир «К-Маркет» обещает доставить до 23 декабря, а «ТСК» – до 25 декабря.

«Экстренные службы и социальные учреждения имеют свои резервы топлива, которые им завозят централизовано их областные и территориальные ведомства», – уточнил мэр.

Ранее сообщалось, что на Кунашире открыли после реконструкции главную дорогу.

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