На Кунашире открыли после реконструкции главную дорогу

На курильском острове Кунашир открыли участок трассы «Южно-Курильск – аэропорт Менделеево». Теперь добраться из райцентра до воздушной гавани можно за 20 минут, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области

По поручению губернатора Валерия Лимаренко на острове построили 12 км дороги, сообщается на сайте правительства.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, дорога до аэропорта на Кунашире считается главной, поэтому ее асфальтирование стало ключевой задачей. К тому же это вопрос развития экономики и туризма.

Трасса «Южно-Курильск – аэропорт Менделеево» обрела твердое покрытие.

«Теперь каждый может с удовольствием и комфортом ездить в аэропорт или на природу. На грунтовке быстрее 50 км/ч разгоняться было проблематично, да и клубы пыли не только досаждали, но и делали поездку опасной», – говорит местный автолюбитель Анатолий Баранников.

Работа по асфальтированию дорог на Кунашире продолжится. Так, специалисты обустраивают участок до села Головнино. Кроме того, сегодня проектируются дороги до двух сел – Горячий Пляж и Лагунное. А в перспективе – обустройство трассы на вулкан Тятя.

Деньги на строительство дороги были выделены по федеральной программе развития Курильских островов до 2025 года и из регионального бюджета.

Ранее в Южно-Сахалинске заработал центр бесплатного обслуживания предпринимателей.