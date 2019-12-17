Названы самые опьяняющие алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски назвал напитки, быстрее всего приводящие к опьянению и вызывающие наибольшее похмелье.

Как пишет Daily Mail, по словам ученого на эффект от употребления напитка влияет содержание в нем этанола, доля которого обычно колеблется от пяти до 40%.

По словам профессора, легче всего опьянеть от хереса и портвейна. Эти два напитка отличает быстрая всасываемость и сравнительно высокое содержание алкоголя – около 20%, передает РИА «Новости».

Он добавил также, что к сильному опьянению приводит и употребление виски и других крепких напитков, но из-за высокого градуса они медленно всасываются кровеносной системой, так как подавляют работу клеток желудка.

Сосабовски добавил, что игристые вина тоже приводят к быстрому опьянению, поскольку газация повышает всасываемость.

Ученый отметил, что многие люди во время застолья чередуют алкоголь с водой, но этого нельзя делать, если речь идет о 40-градусных напитках, так как такой прием понижает процент этанола вдвое – как раз до 20 градусов, что приводит к более стремительному опьянению.

Профессор подчеркнул, что по этой же причине нельзя запивать легкий алкоголь крепким.

Он порекомендовал пить водку, чтобы чувствовать себе «чуть менее скверно» на следующее утро, а для наилучшего самочувствия посоветовал не пить вообще.

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