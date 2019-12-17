Соловьев ответил на украинские фантазии о потере Россией Крыма и Калининграда

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который уверен, что у России «заберут» территории.

Гордон, комментируя воссоединение России и Крыма, заявил, что Россия «забрала то, что плохо лежало».

«Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним», – приводит РИА «Новости» слова украинского журналиста.

Гордон выразил уверенность, что Украина «рано или поздно заберет все», что принадлежит ей «по праву». Он также считает, что у России «отнимут» Курилы, Карелию, Калининград и «много еще чего другого».

Соловьев назвал Гордона нацистом и русофобом, добавив, что украинский журналист «встал на сторону империалистической Японии и нацистской Германии». Соловьев считает, что без Гордона не получилось бы «столь омерзительного представителя политического класса Украины».

«Классический русофоб, который позорит прекрасную фамилию», – сказал Соловьев, отметив, что Гордон «ничего не понимает» и «историю не учит».

Напомним, на Украине политики мечтают также об «украинской Кубани».

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