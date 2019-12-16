Пуск баллистической ракеты «Искандер» попал на видео

Министерство обороны опубликовало видео учебно-боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», выполненного с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

Стрельба велась по цели, которая имитировала укрепленный пункт управления противника, находившейся в 60 километрах от места пуска. Мишень успешно уничтожили, передает РИА «Новости».

Также в ходе учений группы боевого охранения блокировали нападавших и подавили основные огневые точки, дав возможность колонне пусковых установок прорваться на место стартовых позиций.

В учениях принимали участие расчеты ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии ЗВО, дислоцированной в Курской области. Всего в маневрах участвовали более 1,2 тыс. военнослужащих и около 300 единиц вооружения и военной техники.

Об этих учениях сообщалось в субботу.